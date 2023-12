Supercoppa Italiana: Inzaghi prova a staccare Lippi e Capello, Napoli favorito

Le quote e i numeri della Supercoppa Italiana, che si giocherà tra un mese in Arabia Saudita con la formula della Final Four

Il Napoli crolla in Coppa Italia, ma Walter Mazzarri avrà una grande occasione di riscatto già a gennaio: le Quote Supercoppa Italiana 2023/24 danno favoriti proprio i campioni d’Italia, anche se per la prima volta la manifestazione prevede un cammino più lungo con quattro squadre partecipanti.