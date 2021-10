Supercoppa italiana, i sauditi offrono 200mln. Possibile cambio format: sarà final four?

L'Arabia Saudita continua a mostrare grande interesse nei confronti del prodotto calcio italiano: novità in vista per la Supercoppa

L'Arabia Saudita continua a mostrare grande interesse nei confronti del prodotto calcio italiano. E se al momento quelle sull'avvicinamento di PIF all'Inter restano solo voci, sulla Supercoppa italiana dal paese mediorientale continuano a muoversi in maniera concreta. Come riporta Milano Finanza, infatti, i sauditi avrebbero offerto circa 200 milioni di euro per i prossimi sei anni per ospitare la manifestazione.