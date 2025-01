Bianconeri e rossoneri si sfidano alla ricerca di un posto in finale di Supercoppa italiana contro l'Inter di Inzaghi

Meno di un'ora ormai al calcio d'inizio della seconda semifinale di Supercoppa italiana. L'Inter attende il verdetto di Juventus-Milan, che consegnerà ai nerazzurri la rivale da sfidare in finale lunedì 6 sempre a Riyad. Gara carica di suggestione stasera per l'esordio sulla panchina rossonera di Sergio Conceicao, ex nerazzurro, che magari potrebbe vivere proprio il suo primo derby tra pochi giorni.