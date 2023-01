Supercoppa, il Milan già a Riyad. Inter, Inzaghi sceglie la partenza comoda

A tre giorni dalla Supercoppa, il Milan è già volato in Arabia Saudita, Simone Inzaghi, invece, ha optato per un'ultima sessione ad Appiano Gentile. Strategie diverse, come sottolinea Repubblica, come in Formula Uno. "Milan e Inter hanno optato per soluzioni opposte. Il Milan, dopo avere pareggiato 2-2 con il Lecce in Salento nella gara delle 18, ha preso il volo in serata per l'Arabia Saudita. L'Inter invece, che nella partita delle 20:45 ha battuto 1-0 l'Hellas Verona, ha preferito concedersi un allenamento in più alla Pinetina, raggiungendo Riad ventiquattrore dopo gli avversari".