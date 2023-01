Inter, Lukaku sa come fare male al Milan: Inzaghi ci pensa per la Supercoppa

Archiviata la pratica Verona, per l'Inter è ora tempo di pensare alla Supercoppa Italiana. Sull'aereo per l'Arabia Saudita ci sarà anche Romelu Lukaku, lasciato a riposo contro il Verona per permettergli di allenarsi ulteriormente. L'attaccante belga non è ancora al top della condizione, ma la sua presenza contro il Milan potrebbe essere importante, anche considerando i suoi precedenti contro i rossoneri, come ricorda Tuttosport: "Il charter per Riyad decollerà nel primo pomeriggio, attorno alle 15. Si imbarcherà anche Lukaku, che è rimasto fuori dai convocati per il match con il Verona proprio per avere l'opportunità di sostenere altri due veri allenamenti e migliorare la sua condizione. Difficile immaginare che possa essere titolare in Supercoppa, ma non è nemmeno il caso di escluderlo del tutto. Di sicuro è un'opzione che Inzaghi vuole avere a disposizione. È vero che, tra fisico e forma tutt'altro che precaria, Big Rom fa più fatica ad entrare in corsa che dall'inizio. Lo è altrettanto, però, che la sua sola presenza condiziona l'atteggiamento difensivo degli avversari. Al Milan, inoltre, ha già fatto parecchio male: una rete in ciascuno dei 5 derby disputati, con bilancio di 4 vittorie e una sconfitta".