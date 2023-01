Inter e Milan, la Supercoppa per raddrizzare la stagione. E per riempire le casse

Inter e Milan si giocano domani la Supercoppa Italiana. Una partita che vale un trofeo, ma che porta benefici anche alle casse dei due club, come ricorda Libero: "Non esiste trofeo più accessibile della Supercoppa. E quindi più invitante: una partita secca da 90' più recupero o, alla peggio, da 120' più rigori, per alzare un trofeo. Certo è che per un'occasione del genere si deve vincere il campionato o la Coppa Italia, ma una volta appoggiati in bacheca i grandi trofei questo, apparentemente minore, diventa un regalo da scartare. Un regalo che costa poco ma conta tanto sia in termini simbolici sia pratici: la Supercoppa, infatti, raddrizza una stagione storta o nobilita un'ottima annata. Come minimo, è utile. In alcuni casi è addirittura indispensabile.