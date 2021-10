Supercoppa italiana a San Siro? Marchetti: “Non c’è alcun disegno del palazzo”

La decisione, da ufficializzare, di disputare la supercoppa a San Siro tra Inter e Juventus ha scatenato le proteste dei tifosi bianconeri

"Non c'è alcun disegno del palazzo, poi è chiaro che nel calcio ci sono sempre delle decisioni che penalizzano delle squadre. Non condanno la dietrologia o il mal pensiero, visto alcuni fatti, ma non vuol dire che se una cosa succede una volta poi succede sempre".