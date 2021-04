Superlega, Ancelotti: “Pensavo a uno scherzo. Business? Il calcio è prima sport”

Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Everton, Carlo Ancelotti, sul tema della Superlega: ecco il pensiero del tecnico italiano

"La cultura dello sport in Europa è diversa da quella americana, non perché noi abbiamo ragione e loro torto, ma perché la cultura delle persone è diversa - ha proseguito - Il calcio ora è un business ma dobbiamo prendere in considerazione entrambe le cose. Il calcio prima di tutto è uno sport. In America la questione è diversa, lo sport è intrattenimento".