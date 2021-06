Superlega, stangata Premier alle big six: 20mln di multa. Non solo: “Penalità di 30pt se…”

Arrivano le prime sanzioni per i club coinvolti nel progetto Superlega. La Premier League avrebbe multato le sei squadre inglesi

Arrivano le prime sanzioni per i club coinvolti nel progetto Superlega. Come riportato da Sky News UK, infatti, la Premier League avrebbe multato le sei squadre inglesi partecipanti (Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham e Chelsea) di 20 milioni di sterline complessive (circa 3,5 milioni per ogni club). Ma non è tutto.