In Germania – Superlega, meno soldi previsti per Inter e Milan. Le clausole per il ritiro…

Il quotidiano tedesco Der Spiegel parla del contratto di 167 pagine redatto per costituire il torneo dei 12 club dissidenti

167 pagine. È numero di fogli del contratto di fondazione della Superlega. Lo rivela il quotidiano inglese Der Spiegel che ha potuto visionare il documento. In queste pagine si parla del patto con J.P. Morgan che era stato redatto: 6.1 miliardi di prestito da restituire in 23 anni. Come contributo iniziale dei 12 club 264 mln. Nel contratto viene stabilità anche la suddivisione dei soldi. Alcuni club come Real e Barcellona avrebbero ricevuto più denaro rispetto ad altri club come Inter, Milan e Atletico Madrid.