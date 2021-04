Superlega, Ceferin: “Club che continuano ad essere coinvolti non giocheranno tornei UEFA”

Il presidente dell'organizzazione europea ha parlato delle società, come il Real, che hanno detto di non aver abbandonato definitivamente il progetto

«Chiunque continui a essere coinvolto nella Superlega in futuro non potrà giocare nelle competizioni UEFA». Queste le parole di Ceferinriportate dalla stampa tedesca. Nel mirino del presidente dell'organizzazione europea ci sono i club promotori che hanno portato avanti l'idea. Si citano Real, Juve, Barcellona e Milan che "non si sono ancora definitivamente ritirate dal progetto.