GdS – Il rischio di una Serie A senza le big c’è. E i calciatori rischiano le Nazionali

Dopo l'annuncio sulla Superlega sono tante le domande sulle sanzioni nelle quali potrebbero incappare le squadre che hanno aderito

Dopo l'annuncio della Superlega le domande sono tutte su cosa accadrà. Cosa accadrà a Juve, Inter, Milan, se resteranno o meno in Serie A. E La Gazzetta dello Sport ha provato a spiegare che esiste il rischio che le tre big non giochino più nel campionato italiano. Loro non vorrebbero staccarsi dalla Serie A, ma tra le sanzioni per chi ha aderito alla Superlega ci sarebbe proprio l’estromissione dai campionati. Per la Serie A c’è in ballo anche la questione dei diritti tv, appena venduti a Dazn per 840 milioni. Una cifra da rivedere se le tre big non fossero più in Serie A?