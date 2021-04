Superlega, la Figc introduce una clausola anti-scissione. I club devono rinunciare…

Continua a far discutere la decisione di 12 top club europei di dare vita alla Superlega. La Figc si cautela

Continua a far discutere la decisione di 12 top club europei di dare vita alla Superlega . L'idea è nata e morta nel giro di 48 ore quando 5 club della Premier hanno iniziato a defilarsi. Per evitare che in futuro possa verificarsi un episodio simile, la Figc "introduce una clausola anti-scissione nel sistema delle licenze nazionali che verrà votato lunedì in consiglio", sottolinea Repubblica.

"Per iscriversi al campionato, i club devono rinunciare espressamente alla fuga, pena l’esclusione. Una clausola simile, inserita nella trattativa con i fondi, l’ha fatta saltare: Juve, Inter e Milan avevano già altri programmi e non potevano certo accettarla. Con le norme attuali, i club possono essere sanzionati per violazione dello statuto Figc, ma con un processo sportivo. E l’orientamento è di non aprire procedimenti. Con questa riforma, l’esclusione diventa automatica prima del via del campionato. Quanto ai dirigenti, la questione delle dimissioni di Beppe Marotta e Paolo Scaroni è stata rinviata".