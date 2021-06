Superlega, ecco quanto dovranno pagare Inter e Milan per partecipare alla Champions

Le nove società ravvedute si sono impegnate a versare come donazione la cifra complessiva di 15 milioni per i giovani e il calcio di base

Si chiude con un nulla di fatto il caos scoppiato circa due mesi fa quando 12 club hanno dato vita alla Superlega. Come sottolinea il Corriere della Sera , il 25 maggio scorso Ceferin aveva aperto un procedimento disciplinare, minacciando di sanzionare i tre club (Juventus, Real Madrid e Barcellona) per una «potenziale violazione del quadro giuridico della Uefa», "mentre gli altri nove promotori della Superlega hanno evitato punizioni in cambio di sanzioni pecuniarie leggere".

"In pratica, le nove società ravvedute si sono impegnate a versare come donazione la cifra complessiva di 15 milioni per i giovani e il calcio di base, e a subire la trattenuta del 5% dei proventi dalle competizioni Uefa. Una beffa, fra le altre, per Milan e Inter che dopo l’immediata retromarcia saranno ora obbligate a pagare circa 4 milioni per partecipare alla Champions".