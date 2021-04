Superlega, sondaggio Ipsos: tifosi inglesi contrarissimi. I dati sui tifosi italiani

Il rilevamento statistico è stato messo a punto il venti aprile quando ancora non era stata ritirata la proposta dei 12 club fondatori

Il dissenso per la Superlega è stato manifestato dai tifosi specialmente in Inghilterra. È un dissenso nei confronti della Superlega che viene confermato in un sondaggio Ipsos di cui parla La Gazzetta dello Sport e che è stato condotto su un campione di 5.000 persone tra i 18 e i 65 anni in Italia, Regno Unito, Spagna, Germania e Francia: i tifosi inglesi sono i più contrari alla Superlega col 69% di dissenso.

Il rilevamento statistico è stato effettuato il 20 aprile poche ore prima rispetto agli annunci di ritirata da parte dei club e spiega che due terzi della popolazione dei Paesi presi in considerazione non vogliono la Superlega. E al primo posto tra i tifosi sfavorevoli ci sono quelli dei club inglesi. I più disposti al cambiamento invece sono gli spagnoli. In Italia il 55% dei tifosi è contrario al numero dei club per Paese e il 54% è contro all'abolizione della meritocrazia, contro il concetto per il quale i 12 club della Superlega sarebbero sempre comunque qualificati. Ed è non condivisa dal 51% dei tifosi italiani anche che i 12 club venissero finanziati a prescindere dalla loro classifica.