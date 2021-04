SuperLega, Aulas (pres. Lione): “Costruiamo ponti, non muri. Stiamo col PSG”

Le dichiarazioni del presidente del Lione Aulas, che si dichiara contrario alla SuperLega e si schiera al fianco del Paris Saint-Germain

"Un avvocato del Consiglio di Stato ha confermato le possibili sanzioni. A questo possiamo aggiungere che questa nuova competizione non otterrà mai il sostegno popolare, perché mette in contrasto il denaro con il fair play, in un momento in cui dobbiamo essere più uniti. I nostri tifosi non possono entrare negli stadi e sono privati dei legami sociali. Dobbiamo costruire ponti, non muri".