Cruciani: “Scudetto revocato all’Inter? Possibile per assurdo. La realtà è ben diversa”

Le considerazioni del giornalista negli studi di Tiki Taka a proposito del tema che sta facendo discutere nelle ultime ore

Giuseppe Cruciani, ospite di Tiki Taka, ha commentato l'annuncio della Superlega. Queste le sue considerazioni: "Scudetto eventualmente revocato all'Inter? Sarebbe possibile per assurdo. Abbiamo scoperto che esiste un club di avidi assetati che vogliono il male del calcio e un club di samaritani scalzi con Uefa e Fifa che amano il calcio. Uefa che ha permesso al City di fare qualsiasi cosa nonostante il FPF e Fifa che ha permesso di organizzare un mondiale assurdo in Qatar. La realtà è ben diversa: ci sono 12 club privati e siccome il mondo è fatto di rivoluzioni e Uefa e Fifa non è detto che debbano durare in eterno, per cui decidono di gestire i loro denari come e quando vogliono e hanno tutto il diritto di farlo. Il diritto dei privati è innegabile".