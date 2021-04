Superlega, il Psg dice no: ecco il motivo. Il club francese sostiene che…

Secondo quanto riporta The Athletic, il PSG ritiene che sarebbe una mancanza di rispetto unirsi alla Superlega

A proposito del club francese, secondo quanto riporta The Athletic, il PSG ritiene che sarebbe una mancanza di rispetto unirsi alla Superlega e preferisce discutere la riforma della Champions League , che deve essere approvata questo lunedì dalla UEFA in occasione del suo comitato esecutivo. Soprattutto, il club parigino crede che una competizione europea non debba includere solo i più ricchi ma debba anche dare il posto a squadre più piccole."Ci atteniamo alla tradizione UEFA" , ha detto a The Athletic una fonte del PSG. "Il calcio è per tutte le squadre ".