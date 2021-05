TS – Superlega, l’idea non è tramontata. Due opzioni: la più probabile è il tribunale

Dopo i comunicati di Juve, Barcellona e Real difficile pensare ad un accordo con UEFA e FIFA: più facile pensare alla battaglia legale

In un comunicato congiunto, Juventus, Real e Barcellona hanno parlato nuovamente della Superlega e hanno sottolineato: "I club fondatori hanno espressamente convenuto che la Super League avrà luogo quando riconosciuta da Uefa, da Fifa o da entrambe". In sostanza quando i regolamenti la considereranno una competizione compatibile a tutti gli effetti con il permanere dei club fondatori nelle competizioni nazionali. Una chiara manifestazione del fatto che la Superlega non è ancora un'idea completamente abbandonata.