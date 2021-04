Gds – Superlega, Juve, Real e Barça verso punizioni più severe. I provvedimenti…

Non si placano le polemiche legate alla Superlega. Secondo la Gazzetta per i 12 potrebbero esserci delle sanzioni in base al ruolo

Gianni Pampinella

Non si placano le polemiche legate alla Superlega. Il progetto, voluto da 12 top club europei, è morto nel giro di 48 ore quando alcuni club hanno iniziato a defilarsi. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, per i 12 potrebbero esserci delle sanzioni in base al ruolo. "In che direzione l’Uefa potrà muoversi è ancora allo studio: nei regolamenti non esiste un articolo specifico che vieti la costituzione della Superlega. Certo le società coinvolte sono colpevoli del tentativo di voler tradire principi e regole, per cui la multa è più che probabile.

"Le punizioni più severe saranno per Real, Juventus e Barcellona, i primi due cofondatori del progetto da cui non hanno ancora preso formalmente le distanze. I provvedimenti riguarderanno anche i dirigenti che rappresentavano i club: si va verso sospensioni o inibizioni. In generale società e loro rappresentanti, in futuro, avranno un peso politico meno rilevante".

(Gazzetta dello Sport)