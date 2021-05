Sky – Superlega, sanzioni certe ma meno forti per chi tratta con Ceferin come Inter e Milan

A Nyon si sussurra di provvedimenti per tutte le dodici società che hanno aderito all'iniziativa promossa da Real e Juventus

A Skysport parlano di notizia certa. Per tutte le 12 società che avevano aderito alla Superlega arriveranno forti sanzioni economiche. Un po' meno forti per quei club che stanno trattando in questi giorni, con il presidente UEFA Ceferin, l'uscita ufficiale da un progetto "nato e archiviato nel giro di 48 ore ma mai definitivamente sotterrato", spiega a Skysport Alessandro Alciato. Le trattative in atto riguardano Milan e Inter. Juventus invece nel gruppetto delle squadre che con Real Madrid e Barcellona non vogliono scendere a patti con l'UEFA.