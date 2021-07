Superlega, Uefa e finali a Wembley, Biasin: “Insomma, ci prendono tutti per…”

Nonostante in Inghilterra i positivi siano in crescita, l’Uefa non ha alcuna intenzione di cambiare sede

Gianni Pampinella

Nonostante in Inghilterra i positivi siano in crescita costante da settimane a causa della variante Delta, l’Uefa non ha alcuna intenzione di cambiare sede, le finali dell'Europeo si giocheranno a Wembley.

Dalle colonne di Libero. Fabrizio Biasin commenta così la decisione: "E, quindi, se abbiamo capito bene, il numero 1 dell’Uefa Aleksander Ceferin mantiene le finali a Londra per difendere Boris Johnson, che a sua volta aveva difeso l’Uefa dalla minaccia della Superlega e, soprattutto, da quella dei sei club inglesi che «il calcio è alla frutta!», ma poi ieri uno di quesi sei (il Manchester United) ha comprato Sancho per 85 milioni, euro più euro meno. Insomma, ci prendono tutti per il mulo".

(Libero)