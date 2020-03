Coronavirus, Suso: “A Milano niente posti per i malati, Musacchio è rimasto solo. In Spagna…”

Jesus Suso, ex calciatore del Milan e ora al Siviglia, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del quotidiano spagnolo AS. Tra i temi trattati il Coronavirus e il campionato italiano: “Quarantena? La vivo insieme alla famiglia, non usciamo di casa. Ho un giardino e vado lì insieme a mio figlio. Dobbiamo allenarci, ovviamente, anche se correre sul tapis roulant è un po’ monotono. Ma quando accadono queste cose, il calcio passa in secondo piano. Nessuno immaginava questa situazione. Ma in Spagna c’è un ottimo sistema sanitaria. A Milano non ci sono posti per i malati, è una situazione critica. La famiglia di Musacchio, ad esempio, è partita per la Spagna una settimana prima e lui è rimasto solo in Italia. Le mie esperienze calcistiche? In Inghilterra c’è molto più fisico e più ritmo; L’Italia è un calcio molto tattico; e la Spagna ha un po’ tutto. Qui il livello qualitativo è molto migliore“.