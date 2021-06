Svezia, dopo Kulusevski il secondo caso di coronavirus: “Svanberg positivo”

Dopo il calciatore della Juventus anche il giocatore del Bologna è risultato positivo ai test anti-covid19

Kulusevski e non solo. Nel ritiro della Svezia si è verificato un secondo caso di coronavirus. È emersa la positività del centrocampista del Bologna Mattias Svanberg. Lo rende noto la federazione svedese dopo aver annunciato la positività del giocatore bianconero.

Dopo la scoperta è stato effettuato un altro giro di tamponi e il test del calciatore rossoblù è risultato positivo. Anche lui è stato messo in isolamento. Il ct della Svezia ha detto che non avrebbe sostituito Kulusevski e che pensa di poterlo recuperare per la seconda partita.