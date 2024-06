Disfatta Italia: gli Azzurri perdono 2-0 contro la Svizzera e dicono addio a Euro 2024. Tuttosport salva solamente Donnarumma, bocciati senza attenuanti tutti gli altri. Male anche i calciatori dell'Inter, a partire da Barella: "Magari quel dolore iniziale alla coscia lo ha condizionato, ma è il fantasma di sé stesso soprattutto per dinamismo. Grave il modo in cui si disinteressa di Freuler, che s'inserisce indisturbato al gol. La sua Caporetto". Discorso simile per Darmian: "Grave la "dormita" al 24', quando non sale e tiene in gioco Embolo. In generale fatica a trovare la posizione. È sempre in affanno con Vargas". Leggermente meglio Bastoni: "Attento a "leggere" senza farsi trascinare dai movimenti, ma anche lui manca nei momenti decisivi".