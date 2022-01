Juve, Szczesny potrebbe giocare: scelta di Allegri. A Milano in auto da solo

Il tecnico della Juve ha annunciato che giocherà Perin, poiché il polacco non ha ancora il green pass e non può viaggiare con la suadra

Andrea Della Sala

Nella Juve che questa sera sfiderà l'Inter in Supercoppa non ci sarà Szczesny tra i pali. Allegri schiererà Perin, come annunciato in conferenza, perché il portiere polacco non ha ancora il green pass.

"I calciatori con almeno una vaccinazione, eseguita da almeno 15 giorni, saranno regolarmente in campo. Szczesny è un’eccezione perché ha fatto la prima dose soltanto tra la fine del 2021 e questi primi giorni di 2022. Di conseguenza, può giocare presentando un tampone negativo - e qui non ci sono problemi - ma non può condividere pullman e albergo con i compagni. Per questo ieri notte ha dormito a Torino e oggi arriverà allo stadio con un’auto dedicata soltanto a lui. Allo stesso modo, dopo la partita tornerà a Torino da solo. Nessun problema invece per quanto riguarda l’utilizzo di spogliatoi e campo, suoi luoghi di lavoro. Tek può liberamente giocare e fare la doccia con i compagni per la sua qualifica di calciatore pro’, che in campo esercita la sua attività professionale. Insomma, sarà regolarmente a disposizione ma Allegri, considerando (anche) la particolarità della sua giornata, ha scelto di mandarlo in panchina nonostante l’ottimo momento di forma", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Sabato Szczesny potrà tornare a fare vita di gruppo con i compagni quindici giorni dopo la prima vaccinazione. Nei prossimi giorni quindi si capirà che cosa succederà per Juve-Udinese di sabato, anche se il polacco sembra il favorito per andare in porta. Se anche i quindici giorni non fossero trascorsi, infatti, potrebbe sfruttare il vantaggio del calendario, che gli propone una partita in casa: a Torino, è molto meno complicato evitare il ritiro e presentarsi allo stadio per la partita. Resta da capire, nel caso, che cosa preveda il protocollo-Allegri: alla fine, comunque, decide lui", aggiunge il quotidiano.