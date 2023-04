Szczęsny: “Adesso abbiamo i punti guadagnati sul campo, ma per la CL è lunga”

«Sicuramente ha portato un po' di entusiasmo ma non è cambiato tanto, quelli che abbiamo adesso sono i punti guadagnati in campo. Non abbiamo fatto ancora niente, servono ancora tanti risultati per raggiungere la Champions». Il portiere della Juventus, Szczęsny, ha parlato prima della partita con il Napoli dei 15 punti di penalizzazioni riconsegnati momentaneamente alla squadra bianconera dopo l'intervento del Collegio di Garanzia del Coni.