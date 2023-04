Scanavino: “Squalifica tolta a Lukaku? Juve a favore. Vogliamo finale Coppa Italia”

«Siamo soddisfatti che sia stato accettato il ricorso e speriamo di non avere ulteriori sorprese in futuro. Dobbiamo leggere le motivazioni e lo sapremo nelle prossime settimane e lì sarà chiaro il perimetro che ci porterà ad ulteriori eventuali penalizzazioni». Maurizio Scanavino , CEO della Juve, ha parlato prima della sfida contro il Napoli di quanto successo con la riconsegna dei 15 punti da parte del Collegio di Garanzia del Coni. E poi ha parlato anche del caso Lukaku .

Il belga è stato bersagliato all'Allianz Stadium con ululati razzisti e lui aveva reagito con un'esultanza che aveva portato al doppio giallo quindi alla squalifica nella semifinale di ritorno. Dopo il ricorso dei bianconeri era stata tolta la squalifica alla Curva, riaperta proprio per Juve-Napoli. Però non era stata tolta l'ammonizione a Romelu che avrebbe dovuto saltare la sfida contro gli uomini di Allegri in Coppa Italia. Visto che sono stati evidenti i cori razzisti, Gravina - presidente FIGC - ha voluto concedergli la grazia e così il belga giocherà a San Siro il 26 aprile.