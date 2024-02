Inter e Juve sono separate da un punto (ma i nerazzurri hanno una partita in meno). La gara di San Siro avrà un impatto considerevole sulla corsa scudetto. Intervistato da TNT Sports, Wojciech Szczesny ha parlato così della partita: "Sicuramente è una partita molto, molto importante per la classifica, ma mancano ancora 15 partite, quindi non sarà la partita a decidere il titolo. Detto questo è una partita che darà un segnale forte al campionato se una delle due squadre riuscirà a portarla a casa".

"L'Inter è forte, è fortissima, ma non mi sembra che abbia qualcosa in più di noi. Sono una squadra molto matura perché pur segnando tanti gol riescono comunque a non concederne troppo. Hanno fatto molto, molto bene tutto l'anno, ma noi andiamo lì con la speranza di portare a casa un risultato molto importante. Vlahovic e Lautaro? Sicuramente sono due attaccanti molto forti, aggiungerei anche Victor Osimhen, che forse quest'anno non ha i numeri dell'anno scorso. Dusan sta molto bene fisicamente, si vede che dall'inizio della stagione si è sentito molto meglio rispetto allo scorso anno, e i numeri parlano chiaro. Sta facendo più gol, ma anche a livello di gioco lotta di più sui palloni alti, i risultati si vedono".