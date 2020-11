Tutti pazzi per Szoboszlai. Matthäus: “Un gioiello, tutti lo vogliono. Assomiglia a…”

Il nome di Dominik Szoboszlai continua a circolare con insistenza negli ambienti del calciomercato: il gioiello del Salisburgo e della Nazionale ungherese si sta imponendo come uno dei migliori talenti del panorma internazionale, attirando su di sè l’attenzione di tutti i principali club europei (tra cui l’Inter). Lothar Matthäus, ex centrocampista nerazzurro e in passato ct dell’Ungheria, ai microfoni di Munchner Abendzeitung ha pubblicamente elogiato il talentuoso classe 2000: “È un gioiello, uno come Kai Havertz. In Ungheria è già paragonato al grande Ferenc Puskás. È davvero un grande calciatore, in grado di giocare sia in mezzo al campo che sulla fascia. Potrebbe trasferirsi al Lipsia già a gennaio, ma sono convinto che tutti i migliori club europei lo abbiano sulla loro lista, compreso il Bayern Monaco“.