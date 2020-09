Tabarez: “Godin? È inutile parlarne, è in Nazionale da prima di noi. Situazione simile a Suarez”

Intervistato da El Pais, il ct dell’Uruguay Tabarez ha parlato della situazione di Suarez e Godin, entrambi sembrano in uscita da Barcellona e Inter:

“Quello che è successo con Suárez e Godín è molto simile. Hanno giocato nel loro campionato con sufficiente continuità; a causa di diversi problemi non hanno giocato tutte le partite, ma Luis ha superato alcuni infortuni, mostrando ancora una volta i suoi incredibili recuperi in termini di tempo. Entrambi hanno giocato, hanno trascorso le vacanze, che fanno parte dell’allenamento annuale, e ora stanno lavorando con i loro club, hanno un contratto. A proposito di Suarez, non lo convocano per le partite, ma non ci sono le condizioni perché io possa preoccuparmi. Per me è Suárez ed è tutto ciò che ha mostrato qui, è tutta la sua vocazione per la squadra nazionale, la sua devozione, il significato che gli dà e di Godín non dobbiamo neanche parlarne. È in nazionale da prima di noi, fa parte dell’ossatura della nazionale”.