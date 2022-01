Tacchinardi: “Juventus, Allegri va al ritmo dell’Inter. Dybala? Non è vero che non deve…”

Ospite di TMW Radio, l'ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi è tornato sulla questione relativa al futuro di Dybala

"Allegri da fine ottobre ha fatto gli stessi punti dell'Inter, ha recuperato oltre dieci punti al Napoli, ma anche a Milan e Atalanta. Anche per me il calcio sta cambiando, però in tutto questo rimane della sua Allegri ma i numeri parlano chiaro".

"Milinkovic ormai è un giocatore pronto per una big, mi piacerebbe vederlo fuori dalla Lazio. Ha raggiunto la piena maturità. Dybala negli ultimi anni ha fatto poche stagioni ad alto livello. Come la Juve è spalle al muro, così lo è Dybala. Dice che non deve dimostrare niente ma non è così. Ogni domenica devi farlo e le ultime stagioni non ha fatto nulla. Sono curioso di vedere in questi ultimi 4 mesi cosa farà. Deve fare un finale di altissimo livello".