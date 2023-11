Tacchinardi: “Allegri? Non era scarso prima, non è un fenomeno ora: è un allenatore che…”

"L'anno scorso è stato criticato anche per delle pessime prestazioni della Juventus. Se la squadra fa male, le critiche costruttive ci stanno. Indubbiamente i bianconeri hanno fatto male, pure io mi aspettavo di più e lui è il primo responsabile. Non sappiamo quanto abbiano pesato le problematiche societarie, magari ha lavorato in una baraonda importante".

"Ora non ha stravolto tutto, ma Giuntoli gli ha dato una colonna portante su cui poggiarsi. Adesso è giusto che si prenda gli elogi, ma non era scarso prima e non è un fenomeno adesso. È un bravo allenatore, può piacere o no, ma è sicuramente un vincente".