Tacchinardi: “Barella è un leader completo, ringrazierà sempre Conte. Antonio fondamentale”

Già cinque assist e un gol in questo inizio di stagione per Nicolò Barella, vero faro dell'Inter di Simone Inzaghi. Ne ha parlato l'ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi a TMW Radio:

"Conte ha fatto un lavoro fantastico, Inzaghi sta continuando su quella linea. Conte è stato fondamentale per Barella, perché per giocare in una squadra da vertice devi avere uno staff vincente. Non è mai facile vincere e penso che Conte, che ha vinto, sia stato fondamentale a cambiargli la testa. Tecnicamente è sempre forte, ma oggi è super-completo. E' un trascinatore, non si accontenta mai, credo che ringrazierà sempre Conte per il lavoro fatto".