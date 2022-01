Tacchinardi: “Dybala? Sensazione è che si sia rotto qualcosa. In Supercoppa…”

L'ex centrocampista bianconero commenta la situazione contrattuale dell'argentino

"La Juve ci ha creduto in lui, però deve salire di livello il calciatore, in tutti i sensi. Dybala in Supercoppa è entrato negli ultimi 20' per spaccare la partita e invece ha fatto veramente poco. Non so se per una condizione fisica precaria o per una questione mentale e non si senta dentro al progetto Juve. Puntarci? Dipende a che cifre. Il giocatore vuole massimizzare, ma a Dybala, per pretendere quei soldi, mancano oggi due marce".