Tacchinardi: “Dybala? Do ragione alla Juve, bada al sodo. Dispiace ma…”

Così l'ex giocatore: "Gli ultimi tre anni di Dybala sono stati problematici dal punto di vista fisico, pur cambiando tre allenatori"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha parlato così del mancato rinnovo con la Juventus di Paulo Dybala: «E’ un dispiacere, ma sulla mancanza di affidabilità non posso che dare ragione alla società. Certe valutazioni vanno fatte in modo cinico e gli ultimi tre anni di Dybala sono stati problematici dal punto di vista fisico, pur cambiando tre allenatori. La Juve bada al sodo».