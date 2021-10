Tacchinardi: “Inzaghi ha Inter in mano. Dzeko? Anni che non attaccava così la profondità”

L'ex centrocampista della Juve ha parlato del momento dell'Inter e dello stato di forma dell'attaccante nerazzurro

"Inzaghi ha completamente in mano questa squadra. Se cambi e la situazione si risolve vuole dire che la squadra è con te. L'Inter l'ha portata a casa, chi entra lo fa con la testa per vincere la partita. Nel momento di difficoltà tira fuori qualcosa in più. Io non vedevo da anni un Dzeko che attaccava così la profondità. È un giocatore che fa 15 gol con la sigaretta in bocca, certo non è Lukaku".