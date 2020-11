Tacchinardi: “Inter, Paredes non mi fa impazzire: scambierei Eriksen con…”

Alla vigilia della ripresa del campionato, l’ex centrocampista e opinionista Alessio Tacchinardi ha parlato nel corso della trasmissione ‘Maracanà‘ su TMW Radio. Tra i temi caldi c’è sempre il caso Eriksen, che fatica a inserirsi nell’Inter di Antonio Conte: “Non mi sta piacendo ma con la Danimarca sta facendo bene. Quindi è una condizione mentale la sua, non fisica. E’ un peccato non vedere il suo livello all’Inter“.

Paredes all’Inter per Eriksen. Farebbe questo scambio?

“Non mi ha mai fatto impazzire, non mi sembra dinamico, non ha dinamicità. Anche ha Roma non mi sembra abbia fatto benissimo. La situazione Eriksen è ingarbugliata, quindi nel caso lo scambierei con un bell’attaccante. Magari con il Napoli, ad esempio Eriksen-Milik”.