Tacchinardi: “Il Milan mette pressione all’Inter: con l’Atalanta l’unica gara…”

L'ex calciatore e ora opinionista ha commentato il successo del Milan a Verona e presentato la gara tra Inter e Atalanta

Ecco le dichiarazioni dell'ex calciatore negli studi Mediaset nel corso della trasmissione 'Pressing': "Delle prossime partite dell'Inter, quella in cui potrebbe perdere punti è proprio questa contro l'Atalanta. Per il Milan era fondamentale stare agganciato. La bravura e bellezza è che anche senza Ibrahimovic si prende le responsabilità e vince in un campo difficile. Così mette pressione all'Inter in una sfida difficile. La bellezza di questo campionato è che Juve, Milan e Napoli hanno il merito di mettere pressione all'Inter".