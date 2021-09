Tacchinardi: “L’Inter può arrivare in fondo. Rosa forte, fisica e con grande mentalità”

L'ex centrocampista della Juve, durante il programma tv Pressing, ha parlato dell'Inter di Inzaghi e delle chance scudetto

"Inzaghi sta facendo un grande lavoro. Dal mazzo scelgo l'Inter: non ha ancora equilibrio attacco-difesa, ma ha una rosa forte, una squadra fisica e di grande mentalità. L'Inter mi dà la sensazione di essere quella che può arrivare in fondo. Handanovic ha fatto degli errori non da lui. Nelle prime sei partite ha lasciato qualcosa".