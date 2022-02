Tacchinardi: “Inter, Lautaro deve fare l’ultimo step. Soffre la concorrenza”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito dell'attaccante nerazzurro protagonista di un periodo poco brillante

Ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi ha detto la sua - tra le altre cose - sul momento poco brillante di Lautaro in casa Inter. Queste le sue considerazioni: "Ognuno ha il suo grado di personalità. Mi ricordo Inzaghi, che riusciva a tirar fuori il veleno in certe circostanze. Altri se vedono la concorrenza la soffrono terribilmente. Per me è un ottimo giocatore, ora deve fare l'ultimo step. Deve tirarsi fuori lui da certe situazioni per crescere definitivamente".