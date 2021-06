Tacchinardi: “Inter, peccato per l’addio di Conte. Non va avanti se…”

Le parole dell'ex centrocampista a proposito del suo compagno di squadra alla Juventus e ormai ex allenatore dell'Inter

Daniele Vitiello

Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ai microfoni di TMW ha commentato il valzer delle panchine che ha avvolto la Serie A: "Quale scelta mi stuzzica di più? Mourinho alla Roma. E' vero che come risultati negli ultimi anni è stato meno rispetto a quello dell'Inter, ma c'è curiosità di rivederlo in Italia. Ci conosce bene, voglio vedere se riuscirà a farsi una bella squadra e a mettere pepe in questo campionato. E' arrivato al momento giusto e al posto giusto".

Si aspettava l'addio di Conte all'Inter?

"Non me l'aspettavo. Conte ha fatto un lavoro clamoroso, ha fatto un campionato pazzesco ma non mi aspettavo che andasse via. Sotto può esserci tutto, ma Conte è un allenatore che se ha meno stimoli non va avanti. E' un peccato, doveva finire un lavoro che stava andando alla grande. Peccato perché la Serie A perde un grande allenatore per il prossimo anno, quando ci saranno tanti ritorni".

E Allegri?

"Non è mica detto che faccia bene, anche se lui è un grande e non sentirà le pressioni. Non vedo l'ora che cominci la Serie A, ci sono grandi allenatori, di carisma, e il livello si è alzato tantissimo. Ci sarà tanta tattica ma anche polemiche".