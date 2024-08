Intervenuto negli studi di Pressing, Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha parlato così del pareggio dell'Inter a Genova: "Inconsciamente è normale un po' di rilassatezza quando vinci, ma io non ho visto questo nell'Inter: io ho visto una squadra ben definita, forte e con un Thuram da 15 gol con la sigaretta in bocca quest'anno. Però l'intervento di Bisseck è pura follia: non puoi al 90' col VAR intervenire così, devi togliere il braccio".