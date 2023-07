Alessio Tacchinardi, storico ex centrocampista bianconero di fine anni '90 e inizio '00, ha parlato ai microfoni di TuttoJuve.com: “Pogba è un campione che ho adorato, ma non lo si può aspettare in eterno. Quando l'ho visto lo scorso anno non mi aveva convinto, il mio augurio è che possa tornare a giocare come Pogba. E aggiungendolo ai tre già citati (Kessie, Locatelli e Rabiot), non c'è affatto un centrocampo così in Italia.