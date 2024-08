Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di TMW Radio del positivo inizio di stagione da parte della formazione di Thiago Motta: "La Juventus non può non puntare allo scudetto soprattutto se dovessero arrivare anche tutti questi ultimi nomi che si stanno facendo. Ci sono tantissimi giocatori di qualità e moderni. Non penso che ci sia una squadra più forte in questo caso. Domenica secondo me è un test importante per capire i bianconeri. Thiago Motta, poi, sta dimostrando di non sentire davvero la pressione. Adesso è ancora presto, sono solo due giornate ma per ora la Juventus fa paura".