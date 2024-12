Tacchinardi: “Lautaro, leader carismatico. Importante per la crescita di tutti”

In un'intervista pubblicata in questi giorni, Lautaro Martinez ha detto di sentirsi sottovalutato e ha detto che anche Inzaghi è sottovalutato da molti. A Pressing hanno parlato proprio di questo sottolineando invece che ritengono lui e il tecnico protagonisti di alto livello. Alessio Tacchinardi ha per esempio evidenziato quanto ritenga l'argentino un calciatore davvero importante.

«Sottovalutato? Per me no, lo reputo un leader carismatico per la squadra, importante per la crescita degli altri, uno che spinge il motore sempre al massimo, forte. quando criticato riesce a rispondere sempre ha grandi attributi, sia lui che Inzaghi sono di grandissimo livello».