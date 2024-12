Le parole rilasciate dal proprietario del Milan, Jerry Cardinale ("L'Inter ha vinto lo scudetto l'anno scorso e poi è andata in bancarotta: è questo davvero quello che vogliamo?"), hanno inevitabilmente creato un grande scalpore. Dichiarazioni che, come prevedibile, non sono state per nulla gradite in casa nerazzurra, anche se, per il momento, non è ancora arrivata una risposta ufficiale.