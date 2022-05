Tacchinardi: “L’Inter sta benissimo, mi piace molto. E Lautaro è strepitoso”

Un'Inter ad alti livelli, trascinata da un Lautaro in stato di grazia. Alessio Tacchinardi parla della vittoria nerazzurra a Cagliari

Un'Inter ad alti livelli, trascinata da un Lautaro in stato di grazia. Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, parla in questi termini della vittoria nerazzurra a Cagliari:

"L'Inter mi è piaciuta molto, ha espresso un ottimo calcio contro una squadra che si giocava la vita come il Cagliari. La squadra in questo momento sta benissimo, combatte fino all'ultimo contro il Milan. Lautaro in questo periodo è strepitoso, ha alzato tanto il livello. Ho visto un'ottima Inter, in salute. Il grande periodo di Lautaro nasconde il momento nero di Dzeko, in grande crisi".