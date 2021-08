Tacchinardi: “Juve favorita ma non darei l’Inter per morta. Conosco Marotta e…”

Intervistato da Tuttosport, Alessio Tacchinardi ha parlato delle favorite per il campionato, pronto a partire nel prossimo weekend

Come vede questa Juve in campionato e in Champions?

«Sicuramente è la favorita in campionato. Però non darei l’Inter per morta. Conosco Marotta, ha già preso Dzeko e farà una squadra forte, con un allenatore importante, perfetto per il dopo Conte: tosto e affamato. Le altre, Milan, Atalanta, Napoli, Roma e Lazio, ora sono un bel gradino sotto. Può avvicinarsi il Napoli mettendo a posto la questione Insigne e con un bel centrocampista. Per quanto riguarda la Champions lasciamo perdere il Paris Saint-Germain, ma con tutte le altre la Juve se la gioca. La vedo come minimo ai quarti. Poi certo, se agli ottavi trovi il Psg... Però la Juve di Tacchinardi, Birindelli, Pessotto... eliminò il Real di Ronaldo, Zidane, Figo eccetera. Questo Psg è ancora più forte, ma la Juve pur da sfavorita se la giocherebbe. E vorrei avesse quel pizzico di fortuna che in Champions è mancato tante volte».