Inter, Tacchinardi: “Conte ha fatto il mercato e l’ha sbagliato in difesa. Eriksen…”

L’ex giocatore della Juve, ed ex compagno di Conte in bianconero, Alessio Tacchinardi, a Pressing ha avuto modo di parlare del derby tra Inter e Milan e ha parlato anche di Eriksen:

-Tutta colpa di Conte?

Lui non è un allenatore aziendalista. Lui si impone e fa il mercato e se è questo a livello difensivo l’ha sbagliato.

-Ma ha fatto anche lui il mercato quest’anno?

Ha messo pressione all’Inter e hanno preso i giocatori che voleva, tranne Kanté penso. La sensazione è che dietro a livello difensivo abbia sbagliato perché ha mandato via Godin dopo averlo fatto ripartire e aveva fatto bene. Lì Kolarov fa fatica a giocare e si prendono buchi ad ogni partita. In tutto questo quando i giocatori non rendono al massimo c’è qualcosa che non va. Ieri Eriksen è entrato a livello bassissimo ma in Nazionale aveva fatto cose eccezionali, c’è qualcosa che non va. L’Inter è una squadra troppo muscolare ma se non sta al cento per cento non va. A volte serve anche l’imprevedibilità, l’estro, l’uno contro uno.

(Fonte: Pressing – Italia1)